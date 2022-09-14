الطائف 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس، توقيع عقد شراكة بين الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمات استشارية، ودراسة أهم الفرص الاستثمارية الواعدة لمحافظة الطائف للإسهام في تطوير المحافظة اقتصاديا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.حضر التوقيع رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت.// انتهى //23:08ت م0231