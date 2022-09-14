غابورون 18 صفر 1444هـ الموافق 14 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في عاصمة جمهورية بوتسوانا، غابورون، اليوم، معالي السكرتير التنفيذي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" الأستاذ الياس م. ماخوسي.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين المملكة والمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //23:13ت م0232