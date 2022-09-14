بريدة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأَكَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن سقيا الماء له أثرٌ عظيم بالأعمال الخيرية ، من خلال مؤسسة مجتمعي التي تبحث عن كل ما يخدم المجتمع من الأعمال الخيرية من خلال توفير السقيا في جميع نواحي القصيم.جاء ذلك بعد أن دَشَّنَ سموُّ أمير منطقة القصيم - اليوم - مبادرةَ موارد السقيا في " النقع " شمال شرق القصيم بتبرع من رجل الأعمال هزاع أبا الروس ، بالإضافة إلى مورد السقيا بطريق قبة - سامودة بتبرع من فاعل خير ، حيث تهدف المبادرة إلى إنشاء موارد مائية في أنحاء المنطقة، بإشراف من مؤسسة مجتمعي.وأشارَ سموُّه إلى أن مبادرة موادر السقيا ستكون وقفًا - بإذن الله- لتغذية مشاريع السقيا وإيجاد الآبار ومساقي الإبل والماشية في جميع النواحي التي تحتاجها البادية وأهل الإبل والماشية.وبيَّن سموُّه أنَّ كلَّ الآبار شاركَ فيها أهل الخير ،إذْ تأتي للتوسُّع في السقيا واحتساب الأجر ، لافتاً الانتباه إلى أنَّ مؤسسةَ مجتمعي أولُ مؤسسة تعنى بسقيا الماء، وهناك مشاريع متعددة لها لسقيا الماء وفي مواسم الحج والعمرة، داعياً أهل الخير إلى الإسهام في السقيا في جميع المناطق لحفر الآبار وتوفير موارد الماء ، مبدياً الاستعداد أن تكون هناك آبار موارد للسقيا باسم رجال الأعمال لكي يبقى هذا العمل إلى يوم الدين.كما استمع سموُّه خلال التدشين إلى شرح من المشرف على المبادرة سالم الوهبي، بيَّن فيه أنَّ المبادرة تهدف إلى إنشاء موارد مائية في أنحاء منطقة القصيم، حيث روعي فيها توفير الخدمات المتكاملة في مورد المياه، التي تتمثل في المسجد، وخزانات المياه، ودورات المياه، وأحواض لسقي الماشية والإبل.رافقَ سموُّه خلال التدشين وكيلُ إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزَّان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلى، ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس محمد الشمري، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني ، وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //23:14ت م0234