الرباط 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسانطلقت في مدينة الجديدة بالمغرب اليوم، فعاليات الدورة الـ12 للمعرض الدولي للمعدات والتقنيات والخدمات البيئية، بمشاركة 100 مؤسسة بيئية عالمية، إضافة إلى رواد من السوق الدولي في قطاعات المياه والمياه الملوثة، والطاقة، وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، والمباني الخضراء، والتنمية المستدامة.وتتضمن فعاليات الدورة التي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري, مجموعة من ندوات وجلسات بعناوين، "الانتقال الطاقي: الفرص والتحديات"، و"تحديات الانتقال الطاقي والمناخي"، و"دور البحث والتطوير والابتكار في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة".وتهدف الدورة إلى توفير الفرصة للمهنيين والفاعلين الاقتصاديين في مجال التنمية المستدامة والانتقال الطاقي والبيئة، إلى تقديم آخر الابتكارات والمعدات التقنية، وتبادل الخبرات والتجارب في تحسين أداء المؤسسات التي تهم هذه المجالات.//انتهى//23:27ت م0235