نيويورك 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 30.12 نقطة، بما يعادل 0.10 %, ليغلق عند 31135.09 نقطة, فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 86.11 نقطة أو 0.74 %, ليغلق عند 11719.68 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.32 نقطة أو 0.34 %, ليغلق عند 3946.01 نقطة.‏//انتهى//23:41ت م0237