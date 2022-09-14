اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/2/18 هـ الموافق 2022/09/14 م واس
نيويورك 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 30.12 نقطة، بما يعادل 0.10 %, ليغلق عند 31135.09 نقطة, فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 86.11 نقطة أو 0.74 %, ليغلق عند 11719.68 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.32 نقطة أو 0.34 %, ليغلق عند 3946.01 نقطة.
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