عرعر 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمبادرة خير الشمال التطوعية أمس، ملتقى "وصول" لمناقشة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وطرح المبادرات ، وذلك على مسرح التاهيل الشامل بعرعر .وتناول الملتقى توضيح وشرح احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم للجهات ذات الاختصاص التي تقدم خدماتها لهم وعرض أفكار لمبادرات متوافقة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح مبادرة نوعية لخدمة الفئة المستهدفة من كافة القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة.// انتهى //00:12ت م0001