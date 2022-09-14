نواكشوط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقعت موريتانيا والجزائر في نواكشوط مساء الأربعاء, 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات التعاون القضائي والأمني والصناعة والتعليم العالي والمهني وغيرها.وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة العليا الكبرى المشتركة بين البلدين في نسختها التاسعة عشر, بحضور الوزيرين الأولين في البلدين محمد ولد بلال وأيمن عبدالرحمن خلال ترؤسهما أعمال اللجنة.//انتهى//00:49ت م0003