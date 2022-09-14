الرباط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسانطلقت في العاصمة المغربية الأربعاء، أعمال ندوة علمية بعنوان: "العلاقات المغربية السعودية بين الأمس واليوم"، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتنظمها مؤسسة أرشيف المغرب، بمشاركة دارة الملك عبدالعزيز، لتعزيز تعاونهما العلمي.وأكد معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري خلال الجلسة الأولى، تميز العلاقات الأخوية التي تربط قادة البلدين، مشيراً إلى أهمية التفاعل بين الباحثين في المملكة والمغرب، والذي سيكون له كبير الأثر في خدمة هذا التراث الإنساني العظيم.من جانبهم، نوه المشاركون في أعمال هذه الندوة بأهمية العلاقات بين البلدين التي تؤدي أدواراً طلائعية في رفع التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وقضاياها، مشيدين بالتعاون القائم بين "دارة الملك عبدالعزيز"، ومؤسسة "أرشيف المغرب" في تبادل الخبرة في مجال صون الأرشيف والمخطوطات، وتبادل نسخ المصادر التاريخية، وإقامة أنشطة ثقافية وعلمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وستستمر أعمال الندوة التي تأتي في إطار فعاليات "الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022"، حتى يوم غد في جامعة الأخوين بمدينة إفران، لتقدم أبحاثاً متعددة تتحدث عن العلاقات المغربية السعودية، إضافةً إلى معرض يضم وثائق ومخطوطات رسمية عن علاقات البلدين بين الأمس واليوم.//انتهى//01:09ت م0005