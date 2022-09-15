عواصم 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسواصلت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وبنفيكا ونابولي انطلاقتها القوية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحقق كل منهما فوزه الثاني أمس خلال الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.فقد فاز ريال مدريد حامل اللقب على لايبزج 2-0 لينفرد بصدارة المجموعة السادسة التي شهدت أيضا تعادل شاختار دونيتسك مع سلتيك 1-1 ، فيما انفرد مانشستر سيتي بصدارة مجموعته عن جدارة عبر انتصار ثمين 2-1 على بوروسيا دورتموند ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في حين تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة التي شهدت أيضا تعادل كوبنهاجن مع أشبيلية سلبيا.وواصل بنفيكا صراعه على صدارة المجموعة الثامنة بفوزه على يوفنتوس 2-1 .وفي باقي مباريات هذه الجولة فاز نابولي على مضيفه رينجرز 3-0 في المجموعة الأولى، وميلان على دينامو زغرب 3-1 ، وتعادل تشيلسي مع ريد بول سالزبورج 1-1 بالمجموعة الخامسة.// انتهى //02:00ت م0008