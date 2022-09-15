اقتصادي / ارتفاع معدل البطالة في استراليا لأول مرة منذ 10 أشهر
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
كانبيرا 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في استراليا لأول مرة منذ 10 أشهر مسجلا نسبة 3.5% في شهر أغسطس 2022م.
وقالت رئيسة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد : " في أغسطس تمت إضافة ما يقدر بنحو 33500 وظيفة في الاقتصاد الأسترالي ولكن معدل البطالة ارتفع فقط بسبب الزيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل".
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