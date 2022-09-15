كانبيرا 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في استراليا لأول مرة منذ 10 أشهر مسجلا نسبة 3.5% في شهر أغسطس 2022م.وقالت رئيسة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد : " في أغسطس تمت إضافة ما يقدر بنحو 33500 وظيفة في الاقتصاد الأسترالي ولكن معدل البطالة ارتفع فقط بسبب الزيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل".// انتهى //06:13ت م0013