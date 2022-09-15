رفحاء 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساختتم تعليم محافظة رفحاء أمس البرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد " للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بقاعة عبادة بن الصامت المتوسطة.وهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، إلى التعريف ببيئة التعلم واستثمار مكوناتها بفاعلية وخصائص نمو الطلاب لكل مرحلة وطرق التعامل معها وتطبيقات تربوية لسمات النمو وكيفية التعامل مع مشكلات الطلاب، وإدارة البيئة الصفية من حيث بيئة التعلم مفهومها ومكوناتها وإدارتها، والمشكلات الصفية وأساليب وأنواع التواصل داخل بيئة الصف، إضافةً إلى التخطيط للتدريس والتقويم وتوضيح أهميته وأثره في تحقيق النجاح للمعلم والطالب.// انتهى //06:20ت م0014