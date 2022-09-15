عام / استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
رام الله 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها:" إن شابا استشهد وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان الواقعة غرب المدينة".
وكان شابان فلسطينيان استشهدا أمس برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.
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07:16ت م
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