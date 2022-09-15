رام الله 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها:" إن شابا استشهد وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان الواقعة غرب المدينة".وكان شابان فلسطينيان استشهدا أمس برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.// انتهى //07:16ت م0018