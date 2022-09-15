إسلام آباد 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم وصول الطائرة الإغاثية الثانية إلى مدينة كراتشي، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان وخاصة في إقليم السند الجنوبي الذي يعد الأكثر تضرراً من الفيضانات الحالية.وتناولت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده جراء هجوم مسلح عبر الحدود الأفغانية، ومقتل ثمانية أشخاص بينهم زعيم قبلي إثر انفجار وقع في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إنشاء صندوق لصالح تمويل الشعب الأفغاني، وذلك بالتنسيق مع شركاء دوليين وخبراء اقتصاديين لدعم الشعب الأفغاني.// انتهى //07:30ت م0020