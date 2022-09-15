مكة المكرمة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، أمس، برنامج "بالحكمة"، الذي يُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي.ويهدف البرنامج إلى الدعوة لجميع قاصدي المسجد الحرام بالحكمة والرفق واللين.ويأتي ذلك سعيًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.// انتهى //08:29ت م0023