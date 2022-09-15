المدينة المنورة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 132 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الطبية خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.وشملت الجولة 70 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 27 زيارة على الصيدليات, و21 زيارة على المجمعات, إضافة إلى 11 جولة تفتيش على مراكز البصريات, و3 جولات على المختبرات للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة.// انتهى //09:27ت م0025