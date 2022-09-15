سيئول 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسارتفع الدين الوطني لكوريا الجنوبية إلى 1,022 تريليون وون، ما يعادل 732.88 مليار دولار أمريكي من نهاية شهر يوليو، بزيادة قدرها 14.5 تريليون وون عن الشهر السابق له.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن الدين الوطني في نهاية عام 2021، وصل إلى 939.1 تريليون وون، لكنه كان في ارتفاع مستمر ليتجاوز 1,000 تريليون وون للمرة الأولى على الإطلاق في أبريل، ويرجع ذلك إلى الإنفاق المتزايد لدعم التجار الصغار المتضررين من فيروس كورونا المستجد والفئات الضعيفة الأخرى.وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر السبعة الأولى من هذا العام 394 تريليون وون، بزيادة قدرها 37.1 تريليون وون عن العام الذي سبقه، على خلفية الزيادة في تحصيل ضرائب الشركات والدخل وسط انتعاش الاقتصاد مؤخراً.وارتفعت النفقات بمقدار 72.8 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 450.4 تريليون وون في نهاية يوليو، حيث خصصت الحكومة جولة أخرى من أموال الإغاثة لأصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من كوفيد-19 وزادت الإنفاق على مختلف برامج مكافحة الفيروس.وسجل الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزاً قدره 86.8 تريليون وون حتى نهاية يوليو، بزيادة قدرها 29.9 تريليون وون في العام الذي سبقه.// انتهى //09:42ت م0027