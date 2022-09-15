الرباط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بانطلاق أعمال الندوة العلمية التي انعقدت في الرباط في موضوع "العلاقات المغربية السعودية بين الأمس واليوم" لدراسة تميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين ومواضيع وقضايا مهمة في العلاقات الثنائية.وتطرقت إلى مراسيم تنصيب وليام ساموي روتو رسميًا رئيسا لكينيا في حفل أقيم بالعاصمة نيروبي بحضور وفود تمثل عدة دول.وتناقلت صحف الخميس إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيبني احتياطات استراتيجية لتجنب تعطل إمدادات المواد الخام الحيوية لصناعته وعن إجراءات للحد من الارتفاع الكبير للأسعار في ظل الظرفية الدولية الصعبة.وتحدثت عن الأجواء في بريطانيا بعد انتقال مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية، من اسكتلندا إلى قصر بكنجهام في وسط العاصمة لندن من أجل الوداع الأخير.ونشرت صحف الرباط تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العالم أقترب من القضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ عام 2022.// انتهى //09:54ت م0028