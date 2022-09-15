الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسحصل تجمع القصيم الصحي على الاعتماد البرامجي لبرنامج "طب الطوارئ" من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كبرنامج تدريبي وتعليمي في شهادة الاختصاص السعودية "الزمالة السعودية"، التابعة لبرامج هيئة التخصصات الصحية لمدة أربع سنوات.وأوضح التجمع الصحي أن الاعتماد جاء عقّب زيارة اللجنة المركزية للاعتماد، وتقييم قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ليكون مقرًأ للبرنامج التدريبي، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يشتمل على البرامج التدريبية في طب طوارئ مبتدئ ومتقدم وعناية حرجة، الذي يعد أحد البرامج المهمة في تطوير الكوادر الطبية العاملة في أقسام الطوارئ بجميع مكونات التجمع، والرفع من كفاءتها ومهاراتها العملية.وأبان التجمع أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص السعودية "الزمالة السعودية" في مكونات التجمع بلغت 45 تخصصًا، والتي تؤكد ما وصل له التجمع من مستويات طبية متقدمة في المجال التدريبي، التي تجسد ما تتمتع به مستشفيات منطقة القصيم من إمكانات كبيرة وتوفر بيئة تعليمية وتدريبية جيدة، وتسهم في استقطاب الكفاءات الطبية السعودية بما ستوفره لهم من فرصة الارتقاء بالمهنة الطبية والصحية من خلال التدريب والتعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى العمل على استحداث البرامج التدريبية والتعليمية التي تمنح الكوادر الطبية والتمريضية خبرات تساعدها على التشخيص الدقيق والعلاج الأنسب لجميع الحالات المرضية.// انتهى //10:02ت م0029