نجران 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للذهب والمعادن الثمينة، للعمل على تحديث قاعدة بيانات محلات الذهب، والتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود مخالفات في منافذ البيع.وشملت الجولات الميدانية 42 محلاً لبيع الذهب والمعادن الثمينة، لتحديث البيانات، جرى خلالها تحرير مخالفتين تجاريتين.// انتهى //10:17ت م0030