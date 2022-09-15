القاهرة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع دولة قطر على جميع الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.وعرجت صحف الخميس على مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الحكومة الإسبانية بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.وواكبت تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث استشهِد فلسطينيان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بالضفة الغربية.وتطرقت صحف القاهرة إلى إعلان السلطات الباكستانية حالة الاستنفار بين أجهزة الإنقاذ، بعد التحذيرات من هطول الأمطار، في الوقت الذي ما زالت تتعافى فيه من الفيضانات الكارثية التي ألحقت أضرارا بملايين الأشخاص.// انتهى //10:22ت م0031