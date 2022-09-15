الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الإيواء وبالتعاون مع وزارة السياحة، لقاءً تعريفيًا ناقش الاستثمار في القدرات البشرية بشكل عام والقدرات البشرية في المجال السياحي بشكل خاص، بحضور عدد من المستثمرين في دور الإيواء والموارد البشرية والمهتمين في تطوير الأيدي الوطنية.وأوضح مستشار وكيل وزير السياحة لتنمية القدرات البشرية علي فهد حماد، أن إحصائيات الوزارة كشفت عن نسبة تسرب عالية من الكوادر الوطنية في القطاع السياحي وصلت حتى 37%, مشيرًا إلى أن القطاع ونسبة لتطوره وحجمه الكبير وارتباطاته بعدة قطاعات، كان لا بد من إنشاء منظومة برامج تدريبية وتأهيلية للعمل في القطاع السياحي بشكل عام، وفي قطاع المطاعم والفنادق بشكل مركز، لتواكب توجهات ورؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع السياحي والتوطين في آن واحد.وبين أن الوزارة عقدت شراكة تعاون مع عدد من شركات لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية للعمل بالقطاع السياحي بشكل عام وفي قطاع الفنادق والمطاعم بشكل مركز، لافتاً الانتباه إلى أن أبرز بنود التعاون لا تهدف فقط للتوظيف، بل للتأهيل وللاستمرارية والحد من التسرب الذي يعاني منه القطاع، مؤكداً أن الوزارة وجدت تعاونا كبيرا من أصحاب العمل للتعاون مع البرنامج الذي يخدم بالدرجة الأول قطاع الأعمال.بدورها، أفادت نائب رئيس لجنة الإيواء بغرفة الرياض حصة المزروع، أن قطاع الإيواء وباعتباره الواجهة الأولى لاستقبال السياح واستعراض مفهوم التطوير الفندقي القائم على كوادر مؤهلة تأهيلا متمكنا، لدعم توجه وزارة السياحة في تنظيم وتطوير المنظومة البشرية السياحية، مضيفة أن منشآت القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، تعي مسؤوليتها من حيث التعاون لما من شأنه تطوير القطاع ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما مهدته من برامج ومشاريع سياحية عملاقة من حيث جعل المملكة موطنا سياحيا مثاليا على مستوى العالم.// انتهى //10:52ت م0041