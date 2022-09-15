نجران 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسحصلت جامعة نجران - ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد - على رخصة التدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المركز.وأبان عميد عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة الدكتور خالد آل عامر، أنه بعد تحقيق تلك المعايير أصبحت منصة الجامعة للتعلم المفتوح مدى الحياه "NUx" ضمن الجهات المرخصة، مما يعكس مدى جاهزية البنية التقنية ومنظومة التعلم والتدريب الإلكتروني في الجامعة، مؤكدًا سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية الإلكترونية.يُذكر أن عدد الجهات المرخصة من قبل المركز بلغ 284 جهة، فيما بلغ إجمالي البرامج المرخصة 557 برنامجاً، حيث تهدف التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، إضافةً إلى رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتمكين تقديم تعليم وتدريب إلكتروني تتوافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.// انتهى //11:04ت م0044