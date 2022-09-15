عرعر 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة تقريراً عن أعمال وأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عرعر.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة نواف بن مزعل الذايدي، يرافقه عدداً من منسوبي الغرفة.واستمع سموه إلى شرح عما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة, مطلعاً على الجهود المبذولة لتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة الإسهام والتنسيق في دعم القطاع التجاري، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية, بما يعود بالنفع على المنطقة.ونوه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة - حفظها الله - لقطاع ‏المال والأعمال, مؤكداً أهمية دور الغرفة عبر تقديم أفضل الخدمات ‏للرقي بقطاع المال والأعمال والحركة التجارية بشكل عام.// انتهى //11:15ت م0048