طوكيو 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغت قيمته 2.82 تريليون ين (19.7 مليار دولار) في أغسطس الماضي من العام الجاري، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة والإنخفاض الحاد في الين، مما دفع قيمة الواردات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.وذكرت وزارة المالية اليابانية، أن العجز أكبر من الرقم القياسي السابق البالغ 2.80 تريليون ين في يناير 2014، مشيرة إلى أن الواردات زادت بنسبة 49.9 في المئة إلى 10.88 تريليون ين، وهي أكبر زيادة من حيث القيمة، مدفوعة بارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، كما قفزت الصادرات بنسبة 22.1 في المئة إلى 8.06 تريليون ين بعد زيادة شحنات السيارات والمعدات ذات الصلة بالرقائق.// انتهى //11:21ت م0049