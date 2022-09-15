تونس 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى ضرورة الانطلاق في العمل بالصلح الجزائي وفق النصّ الذي نظّمه، إلى جانب التطرق لجملة من الملفات المتصلة بالوضع العام في البلاد.وتطرقت إلى المحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية بوكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" الاسكوا" رولا دشتي، تناولت علاقات التعاون بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها.وأوردت فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، مع نظيره الاستوني أيرماس رانسالو، تم خلاله بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسٌبل تعزيزها, إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.ورصدت صحف الخميس دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لعقد مؤتمر عاجل حول الشرق الأوسط، على غرار مؤتمر بغداد عام 2021.وأخبرت عن المحادثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في شتّى المجالات، إلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين.ونقلت صحف تونس تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريوسوس، أن العالم أقترب من القضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.// انتهى //11:32ت م0050