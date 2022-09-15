نور سلطان 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر إقامته في نور سلطان، اليوم، مفتي جمهورية أذربيجان رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور الله شكر باشا زاده، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في جمهورية كازاخستان.وأعرب مفتي أذربيجان عن تقديره الكبير لوقوف المملكة العربية السعودية وقيادتها إلى جانب بلاده في جميع الأزمات التي شهدتها ودعمها المستمر لها.ونوه بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام، ونشر مبادئ الدين الإسلامي الصحيح في مختلف أرجاء الأرض، والدعم المتواصل الذي يقدمونه لأذربيجان وشعبها.وفي ختام اللقاء قدم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمفتي أذربيجان، نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.// انتهى //11:32ت م0051