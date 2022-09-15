الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, اليوم, اجتماعهم الثامن، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل الوزارة للتوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومشاركة والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.وجرى خلال الاجتماع استعراض قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتنسيق المواضيع المعروضة على الاجتماعات الاقليمية والدولية.وخرج الاجتماع بالتوصيات التي ستعرض على وزراء العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.// انتهى //11:44ت م0053