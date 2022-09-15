الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوافق مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم أصحاب المعالي ومديرو عموم الجمارك بدول المجلس، على تعيين معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، رئيسًا للمجلس، وذلك في الاجتماع الأول الذي عقده المجلس، إيذانًا ببدء وانطلاق أعماله لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دروته (42) القاضي بتفعيل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات.وقدّم معاليه، بهذه المناسبة، شكره وتقديره للدول الأعضاء على هذه الثقة، مؤكدًا أن الدعم الذي تحظى به هيئة الاتحاد الجمركي من لدن أصحاب السمو قادة مجلس التعاون الخليجي، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهود من قبل أعضاء المجلس وفرق العمل واللجان الفنية، وذلك في سبيل استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتذليل التحديات، ورفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.// انتهى //12:55ت م0068