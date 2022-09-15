الرباط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسشاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، في أعمال الندوة العلمية في موضوع "العلاقات المغربية السعودية بين الأمس واليوم"، التي عقدتها مؤسسة أرشيف المغرب بمشاركة دارة الملك عبد العزيز، في إطار فعاليات الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أشاد نائب المدير العام للمنظمة الدكتور عبد الإله بن عرفة، بالعلاقات الأخوية النموذجية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وبوشائج المحبة والإخاء التي تجمع بين قيادة البلدين.وأشار ابن عرفة إلى أن من أبرز معالم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، إنشاء عدد من مؤسسات العمل الثقافي والتربوي المشترك.كما أشاد بالتعاون المثمر القائم بين مؤسسة أرشيف المغرب، ودارة الملك عبد العزيز، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وإسهاماتها في احتفالية الرباط.// انتهى //12:57ت م0070