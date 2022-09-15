جزر الكناري 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقَّعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أمس, اتفاقية عضوية مع مؤسسة FIWARE, وذلك في قمة FIWARE العالمية المنعقدة في غران كناريا بجزر الكناري في إسبانيا, حيث وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالرحمن إبراهيم والرئيس التنفيذي لمؤسسة FIWARE أولريخ آهلي.وبموجب الاتفاقية، تعترف مؤسسة FIWARE بالقيادة الإقليمية والالتزام البشري والتقني لبرنامج المدينة المنورة الذكية وبمنصته "رسيل"، أول منصة للمدن الذكية تُنَفَّذ في المملكة بدعمٍ من FIWARE، التي عُرضت ضمن أعمال القمة.وأصبحت المدينة المنورة أول مدينة في العالم تحصل على عضوية FIWARE البلاتينية، إضافةً إلى حصولها على مقعد في مجلس إدارة FIWARE بجانب العاصمة النمساوية فيينا.وسيتمكن برنامج المدينة المنورة الذكية من الحصول على مزيدٍ من الحلول التي تدعمها FIWARE بعد الاتفاقية، لدفع عجلة تطوير وتنفيذ الحلول القائمة لمنصة "رسيل" بالمدينة المنورة، كما ستتيح الاتفاقية أيضًا الفرصة أمام برنامج المدينة المنورة الذكية للاستفادة مباشرةً من موارد FIWARE والمشاركة في تطوير تقنيات المصادر المفتوحة من خلال المساهمة في المجلس الاستشاري للمؤسسة ولجانها الفنية.من ناحية أخرى، سيكون لبرنامج المدينة المنورة الذكية دور نشط في الارتقاء بإطار عمل FIWARE الذي يصبح وفقًا لذلك قوةً فعالةً في مجال الابتكار المفتوح وتطوير المعايير مفتوحة المصدر، إضافةً إلى تعزيز برنامج المدينة المنورة الذكية نظام FIWARE البيئي الشريك من خلال المشاركة في إنشاء التقنيات مفتوحة المصدر والمساهمة في نشرها.// انتهى //12:59ت م0072