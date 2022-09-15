نور سلطان 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، أمس، في قصر الاستقلال بالعاصمة نور سلطان، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس وفد المملكة في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية السابع الذي يقام حالياً بمشاركة أكثر من 100 وفد من 60 دولة.ونوه الرئيس الكازاخي، بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيدًا بالمشاركة المميزة للمملكة في أعمال المؤتمر السابع المنعقد في كازاخستان الذي يسعى لتحقيق التعاون المثمر للتصدي للكراهية.من جانبه، نقل معالي وزير الشؤون الإسلامية لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما بدوام الأمن والاستقرار والتقدم لجمهورية كازاخستان قيادة وشعباً.وأشاد بحرص كازاخستان على تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان العالمية والتقليدية عبر إطلاق المؤتمرات العالمية للحوار وتبادل الآراء لنشر التسامح، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي تعمل وتسعى جاهدة مع الدول كافة لتعزيز ثقافة الحوار وإرساء دعائم الأمن العالمي والتصدي لخطابات الكراهية التي تدعو لها الجماعات المتطرفة.وفي ختام الاستقبال قدم الرئيس الكازاخستاني، هدية تذكارية، لوزير الشؤون الإسلامية بهذه المناسبة.// انتهى //13:09ت م0076