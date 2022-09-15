الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية "دوّر جهازك"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تعزيز مستهدفات المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن مسؤولياتها المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية، كما تتميز بشراكات موسعة مع القطاع الخاص لتوفير حراك وطني يتكفل بإنفاذها حسب نطاقها الزمني الممتد حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.وبيّنت أن المبادرة تعتمد في تنفيذها على مرحلتين تنطلق أولاهما باستقبال طلبات المشاركة من القطاع الخاص للتبرع بأجهزتهم ابتداء من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، فيما تستهدف في مرحلتها الثانية استقبال طلبات الأفراد خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022.ولفتت الهيئة إلى أنها تستهدف إعادة تدوير خمسة أنواع من الأجهزة الإلكترونية وتشمل الهواتف المحمولة والثابتة، وكذلك أجهزة "المودم" والطابعات والكمبيوترات المحمولة والمكتبية، مشيرة إلى أن التدوير سيشمل مسارين لإصلاح الأجهزة ثم التبرع بها للأسر المحتاجة أو إعادة تدويرها وإتلافها حسب الطرق والوسائل المتخصصة، كما ستخصص موقعاً إلكترونياً يستعرض طرق استلام أو تسليم الأجهزة للمبادرة وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بها وأبرز الإحصائيات المتعلقة بأدائها.يذكر أن إطلاق الحملة يأتي استمراراً لجهود الهيئة في المجال عقب إطلاقها أول تقرير من نوعه عن الاستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يوضح توجهاتها الإستراتيجية لتمكين الاستدامة والاقتصاد الدائري.// انتهى //13:14ت م0078