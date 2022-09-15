مقديشو 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي القضاء على 18 عنصراً إرهابياً من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عمليات عسكرية يجريها في منطقة "بوق اقبلي" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.وأفاد قائد الجيش الصومالي العميد أذوا يوسف راغي، اليوم، أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية وتدمير جميع القواعد التابعة لهم في تلك المنطقة.وأضاف أن المليشيات الإرهابية تتعرض لمقاومة من الأهالي المحليين، كما أنها تتكبد خسائر متلاحقة أمام عمليات القوات المسلحة الصومالية.// انتهى //13:24ت م0080