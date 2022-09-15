الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسزار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق لمعاليه اليوم مقر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر الجاري.واستهل الوزيران زيارتهما بجولة في المعرض المصاحب للقمة رافقهم فيها معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، واطلع الوزيران والوفد العماني خلال الجولة على ما ضمّه المعرض من أركان وأجنحة شاركت فيها كبرى الشركات المحلية والدولية المختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات قدموا خلال مشاركتهم آخر ما توصلت إليه ثورة علوم الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات.وقدم معالي الدكتور عبدالله الغامدي شرحًا لمعالي وزير التجارة ونظيره العماني عن محتويات المعرض وأفكاره الإبداعية وخاض الوزيران تجربة الزائر التي تحمل اسم الزمن البعيد في جناح "منارة الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه "سدايا" وهي تجربة تحكي رحلةً فريدة من نوعها لاكتشاف العلاقات بين الحضارة الإنسانية والذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة مختارة من الابتكارات المحاكية للذكاء الاصطناعي.بعد ذلك حضر معالي الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني والوفد المرافق لمعاليه الجلسة الأولى التي عقدت اليوم بعنوان: المهارات المستقبلية في علم البيانات والذكاء الاصطناعي وتحدث فيها ثلاثة من الخبراء.رافق الوزير العماني في الزيارة كل من: وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العماني الدكتور صالح بن سعيد مسن، ومدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني المهندس سامي بن سالم الساحب.// انتهى //13:24ت م0081