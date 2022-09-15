الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسشارك الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بنائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية يحيى بن إبراهيم الحسني ومدير عام العلاقات الدولية بالديوان سلطان بن مرزوق العتيبي، في أعمال الاجتماع الـ 23 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وتضمن جدول أعمال الاجتماع - الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم - , عدداً من البنود الرئيسة، من أهمها متابعة القرارات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة، واستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة من أهمها خطة التدريب للعام 2023م، ومسودة الخطة الإستراتيجية للتدريب لمدة (ثلاث) سنوات، والمسودات النهائية لعدد من الأدلة المشتركة التي تم الانتهاء من تحديثها، إضافةً إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر أكتوبر القادم بالمملكة.من جانبه أكد نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //14:37ت م0111