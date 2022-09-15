الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسيستأنف مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته (الخمسين، والحادية والخمسين، والثانية والخمسين) من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، لمناقشة الموضوعات التي أدرجت على جدول أعمال هذه الجلسات، واتخاذ ما يلزم حيالها.وفي جلسة المجلس العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد الاثنين القادم يناقش المجلس تقريرًا تقدمه لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش تقريرًا آخر تقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1442/1443هـ، كما تقدم ذات اللجنة تقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1442/1443هـ.ويستعرض المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1442/1443هـ، ويناقش أيضًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/1441هـ.ويصوت المجلس في ذات الجلسة على عدد من التوصيات التي تقدمها لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة تجاه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني.وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الحادية والخمسين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم، يناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1442/1443هـ.كما تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريريها بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للسياحة، وهيئة الفروسية للعام المالي 1442/1443هـ، لمناقشتها خلال أعمال الجلسة، كما تتقدم لجنة التجارة والاستثمار بتقريرها المتعلق بالتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1442/1443هـ.فيما يستهل المجلس أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين الأربعاء القادم، بتكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها للسنة الثالثة من أعمال الدورة الثامنة، ويسمي رؤساء اللجان والنواب، وذلك عملًا بالمادة (19) من نظام المجلس، وتطبيقًا لقواعد عمل المجلس واللجان حيث نظمت المادتان (47،48) تكوين المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه وذلك بموافقة الأغلبية، وحددت المدة الخاصة باللجان ورؤسائها بسنة واحدة.كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمه لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1442/1443هـ، فيما تقدم اللجنة الصحية تقريرها بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1442/1443هـ، لمناقشته خلال الجلسة.وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرًا تقدمه لجنة الطاقة والصناعة بشـأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442/1443هـ، وآخر تقدمه لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1442/1443هـ، فيما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ.وتضمنت جداول أعمال جلسات المجلس عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في العديد من المجالات.// انتهى //14:42ت م0114