عام / سمو أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
بريدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز احمد .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين ، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا ، متمنياً التوفيق للسفير التقدم والازدهار لإندونيسيا حكومة وشعباً .
من جهته أشاد السفير الإندونيسي بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .
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