بريدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز احمد .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين ، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا ، متمنياً التوفيق للسفير التقدم والازدهار لإندونيسيا حكومة وشعباً .من جهته أشاد السفير الإندونيسي بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .// انتهى //14:43ت م0116