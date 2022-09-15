الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 47 متدرباً ومتدربةً ولمدة 12 أسبوعاً.ويرتكز البرنامج على خمسة مراحل تبدأ بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثانية يطبق المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييهما من قبل لجنة مختصة، في حين تشتمل المرحلة الخامسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.يشار إلى أن أكاديمية هدف للقيادة تهدف إلى بناء الكفاءات القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فرق العمل وقيادة الأعمال والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديات وإطلاعهم على الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً لتمكينهم من إدارة وقيادة المنشآت بما ينعكس على الأداء والإنتاجية ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.// انتهى //14:51ت م0119