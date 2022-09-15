جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية في شهر ديسمبر هذا العام النسخة الأولى من برنامج تطوير مهندسي الدرعية الذي يستمر لمدة عام، بمشاركة 15 مهندسا لبرنامج تدريب متنوع وشامل، بهدف إعداد مهندسين سعوديين يمتلكون خبرات ومهارات عالمية قادرين على لعب دورٍ فعال في مشاريع التطوير والتصاميم المختلفة التابعة لهيئة تطوير بوابة الدرعية.ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات السعوديين الجدد من جميع التخصصات الهندسية والمعمارية, وتدريب المشاركين على رأس العمل في مسارات محددة منها التصميم والتطوير، والتخطيط العمراني والشؤون البلدية، وإدارة الأصول.ويمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج التقديم على رابط التسجيل https://bit.ly/3S2A98T , وذلك خلال الفترة من 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2022م، والتي ستتبعها مرحلة القبول المبدئي والمقابلات مع قطاع رأس المال البشري بالهيئة، ليتم بعد ذلك الانتقال لمرحلة التقييم الشامل من خلال مركز تقييم الخريجين التابع للهيئة.وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات ضمان امتلاك الخريجين للخبرات المهنية الأساسية والتي ستجعل موظفي الهيئة من أفضل الكفاءات الوطنية في جميع المجالات المختلفة.ويأتي برنامج تطوير مهندسي الدرعية انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية تمكين الشباب السعودي، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحفز المنظمات والهيئات الوطنية على رعاية الكوادر الوطنية عبر مجموعة واسعة من المبادرات المبتكرة.// انتهى //14:52ت م0120