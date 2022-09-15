مقديشو 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 70 طنًا من المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في منطقة جرسبالي التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.// انتهى //14:52ت م0121