عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية هندوراس بذكرى استقلال بلادها
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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14:55ت م
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