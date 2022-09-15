جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:55ت م0123