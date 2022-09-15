حضر موت 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، المنفذ خلال الفترة من 9 حتى 17 سبتمبر 2022 م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 2.133 حالة، وتوزيع 456 نظارة طبية، وإجراء 188 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //14:58ت م0124