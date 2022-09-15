بروكسل 19صفر 1444ه الموافق 15سبتمبر 2022م واسرحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس.وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي شجع التقارير المحلية التي تفيد باحترام وقف إطلاق النار حتى الآن، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة تنفيذها وتنسيق الخطوات الإنسانية، مثل تسليم جثث الجنود.وقال المتحدث الأوروبي بيتر ستانو: إن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار يجري مشاوراته رفيعة المستوى -وفقًا لتكليف من الممثل الأعلى الأوروبي بوريل- في باكو بالأمس وفي يريفان اليوم، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشارك في عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى المستويات .// انتهى //16:03ت م0158