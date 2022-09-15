سياسي / الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
بروكسل 19صفر 1444ه الموافق 15سبتمبر 2022م واس
رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس.
وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي شجع التقارير المحلية التي تفيد باحترام وقف إطلاق النار حتى الآن، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة تنفيذها وتنسيق الخطوات الإنسانية، مثل تسليم جثث الجنود.
وقال المتحدث الأوروبي بيتر ستانو: إن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار يجري مشاوراته رفيعة المستوى -وفقًا لتكليف من الممثل الأعلى الأوروبي بوريل- في باكو بالأمس وفي يريفان اليوم، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشارك في عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى المستويات .
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16:03ت م
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