تونس 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م واسأحبطت وحدات من الحرس البحري التونسي، أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأفاد المتحدث باسم الحرس التونسي في بيان اليوم، أنه جرى نجدة وإنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من الغرق في البحر.وأضاف أنه جرى إيقاف خمسة أشخاص بمحافظتي القيروان وسوسة، كانوا يستعدون للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة.// انتهى //16:03ت م0159