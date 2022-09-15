نجران 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس‏أعلنت جامعة نجران، ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي، وكلية العلوم والآداب، عن مسابقات في الفنون البصرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92.وأوضحت الجامعة أن المسابقات في مجال التصوير الفوتوغرافي بعنوان "وطني بعدستي"، ومجال الفن التشكيلي بعنوان ‏"ارسم معالم وطنك السعودية"، ومسابقة في التصميم على برامج معالجة الصور.وأشارت الجامعة أن من شروط المسابقة، أن تكون الصورة من تصوير الطالب أو الطالبة، وتكون معبرة عن الوطن أو احتفالات اليوم الوطني ولم يسبق له المشاركة بها وأن آخر موعد لاستقبال المشاركات نهاية يوم الخميس المقبل.وتهدف الفعالية إلى تعزيز المعاني الوطنية لدى الطالبات والمشاركة في احتفالية اليوم الوطني والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:04ت م0160