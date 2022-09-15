الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزارعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن إطلاق أول مركز متخصص في المملكة والشرق الأوسط لحلول وتطبيقات الاستدامة بمسمى "مركز الذكاء الاصطناعي في البيئة والمياه والزراعة"، وبرنامج "الكوكب الذكي" خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن الأولويات الوطنية لإيجاد حلول مبتكرة للمساعدة في الاستفادة من إمكانات الموارد غير المستغلة واستدامتها عبر تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.وأوضح معاليه أن برنامج "الكوكب الذكي" يهدف إلى الكشف عن التغير في الغطاء النباتي، ورصد ومراقبة المحاصيل الزراعية، ومراقبة التغير في جريان المياه والمسطحات المائية، والتنبؤ بالمناخ عن طريق الأقمار الصناعية، ومراقبة المراعي وظروف الرعي، إضافة إلى رصد ومراقبة مؤشرات الجفاف، مؤكدًا أن الشراكة بين الوزارة و"سدايا" وشركة Google Cloud ومؤسسة "كلايميت إنجن" في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف التقنيات المتطورة في كل قطاعات الوزارة وتنفيذ برامج تشمل 11 مبادرة لجميع قطاعاتها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستركز على تطوير التنبؤات التي تستند إلى البيانات المناخية والاستدامة للمساعدة على مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به في المملكة وخارجها.ونوه المشيطي بأهمية الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم بمراحله المتعددة بشكل استباقي لتطبيق التقنيات الناشئة والحديثة التي بدورها ستسهم في توفير الوقت والمال والجهد، تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:07ت م0161