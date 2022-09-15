الأحساء 19 صفر1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنظّمت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا" بالتعاون مع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي , اليوم , ورشة عمل بعنوان "حوّل فكرتك الآن إلى مشروع سياحي" بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال وذلك بمقر الغرفة في الهفوف.وتناولت الورشة خطوات تحويل الأفكار لمشاريع سياحية، والجدوى الاقتصادية للمشاريع الريادية السياحية، ونموذج العمل التجاري.بدوره أكد المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد البراك أن المشاريع السياحية في محافظة الأحساء تمثل فرصا واعدة لرواد ورائدات الأعمال التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تقديم الدعم والاستشارات لرواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة أمر مُهم وضروري لخدمة وتنمية السوق السعودي.//انتهى//16:08ت م0162