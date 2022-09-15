إسلام آباد 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم في مدينة سمرقند الأوزبكية برئيس طاجكستان إمام علي رحمان، وذلك على هامش منظمة شنغهاي للتعاون .وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //16:15ت م0163