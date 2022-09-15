سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي برئيس طاجيكستان
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
إسلام آباد 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم في مدينة سمرقند الأوزبكية برئيس طاجكستان إمام علي رحمان، وذلك على هامش منظمة شنغهاي للتعاون .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
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16:15ت م
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