المنامة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,938.86 بارتفاع بلغ قدره 0.79 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 676.06 بارتفاع بلغ قدره 1.34 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 656 ألفا و583 سهما بقيمة إجمالية قدرها 392 ألفا و23 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.// انتهى //16:16ت م0165