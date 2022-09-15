الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقع المركز الوطني للأرصاد اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم بهدف التوعية والتثقيف بأهمية الطقس والمناخ تتضمن برامج توعوية وتثقيفية وفعاليات وأنشطة متنوعة لتوعية طلاب وطالبات التعليم العام بجميع مناطق المملكة.وتتضمن الشراكة تنظيم برامج توعوية في مختلف مدارس التعليم العام، تتضمن زيارات للمدارس وتنظيم معارض توعوية متنقلة وإقامة مسابقات تهدف إلى التعريف والتثقيف بأهمية الطقس والمناخ وترسيخها في الناشئة وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.ويسعى المركز إلى تعزيز برامج التوعية والتطوع من خلال بناء علاقة متميزة مع القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها وزارة التعليم، بجانب تحقيق أحد أهداف برنامج (أجواء للتطوع) لزيادة عدد المتطوعين بالمركز الوطني للأرصاد، في حين يستهدف المركز إشراك منسوبي التعليم وطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة.// انتهى //16:16ت م0166